Sidste Norskov Marathon i denne omgang

FREDERIKSHAVN: Himlen åbnede alvorligt for sluserne, men det blev ikke en hindring.

250 entusiastiske løbere havde lørdag taget højde for, at vejret i Danmark går sine egne veje, og derfor troppede de lystigt op og blev en del af folkeløbet Norskov Marathon, der kunne tilbyde ruter på henholdsvis 6 og 10 kilometer og endda halv- og helmarathon til de mere hardcore.

Og det var andet år i træk, at idémand og arrangør, Rico Eiersted, havde forberedt forskellige løberuter til frederikshavnere og folk fra omegnen. Og det har sin helt naturlige forklaring:

- Vi har så mange gode muligheder for at løbe i kommunen, og vi har i år forberedt ruter, hvor man det ene øjeblik løber næsten med den ene sko i vandet og det næste løber oppe langs kanonerne med den fantastiske udsigt.

- Og så skal løberne i øvrigt en tur igennem Scanel Hockey Arena, og det passer jo fint på den måde, at serien Norskov - som løbet logisk nok er opkaldt efter - jo blandt andet udspillede sig i hockeyhallen.

Man kan med nogen ret påstå, at vi lever i en konkurrencetid. Men Norskov Marathon handler ikke om at komme først eller om at sætte rekorder:

- Jeg kan godt lide at folk hygger sig med at løbe. Der er ikke ret mange i Norskov Marathon, der løber for at komme først. De kommer for det sociale. Og jeg plejer at sige, at Norskov Marathon er stedet, hvor udsigten betyder mere end tiden.

Norskov Marathon blev sat i søen sidste år, og da nåede deltagertallet omkring 330. Rico Eiersted havde set frem til, at løbet i år ville udvikle sig yderligere, men sådan skulle det ikke gå:

- Nej, det er ikke efter planen, at vi kun har 250 tilmeldte løbere i år, og derfor kan jeg også meddele, at det i år bliver sidste år, vi laver Norskov Marathon.

- Jeg har mange andre ideer til nogle løb, og når der har været manglende opbakning til Norskov Marathon, så vil jeg hellere prøve dem af i stedet.

- Men skulle der dukke en pengestærk bagmand op og insistere på, at vi skal køre videre, så er jeg da ikke afvisende for at være med igen. Men som det ser ud nu, så er det sidste gang vi har set Norskov Marathon i Frederikshavn, slutter Rico Eiersted.