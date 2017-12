Sidste prismodtager i år

Der var indkaldt til morgenmøde med kage, og det syntes Janne Hyttel Blokhus, der er leder af serviceteamet i Koktvedparken, var noget helt særligt.

Men da det gik op for hende at der var to gæster, Søren Vestergaard Pedersen og Lilly Pedersen fra Trivselsgruppen, som var inviteret, fordi hun var december måneds trivselsprismodtager, ja så fik tårerne frit løb.

Kollegaerne havde også skillinget sammen til ekstra gaver til Janne Hyttel Blokhus, så der var ikke et øje tørt.

Med decemberuddelingen er dette års trivselsbamse uddelt for sidste gang.

´- Men vi har allerede nu gode kandidater til 2018, så det glæder vi os også til, siger Søren Vestergaard Pedersen og Lilly Pedersen.