Sigtede i sagen om klit-hærværk har klaget over genetablering

SKAGEN:Genetableringen af de ødelagte klitter ved Skagen Sønderstrand er endnu ikke kommet i gang, fordi der er blevet klaget over genetableringsplanen.

Nu viser det sig, at det er de to mænd, der også er sigtet for at have ødelagt klitterne, der har klaget.

Det skriver dr.dk.

Klagerne har opsættende virkning, og derfor kan arbejdet med at genetablere klitter ikke begynde, før klagen er afgjort.

DR har fået aktindsigt i klagerne til Fredningsnævnet, der har godkendt genetableringen. Af klagerne fremgår det, at de sigtede mænd har klaget over kommunens vurdering af hærværket, skriver dr.dk.

Kommune: Det er ærgerligt

Frederikshavn Kommune har haft fagfolk til at vurdere omfanget af hærværket, der skete i slutning af oktober sidste år.

Og vurderingen er, at der er ødelagt klitter svarende til 3.000 kubikmeter sand samt beplantning, hvilket vil koste 500.000 kroner.

Borgmester Birgit Hansen (S) mener ikke, at omfanget af hærværket er forkert og understreger over for NORDJYSKE, at det både er interne fagfolk med særdeles godt kendskab til området, men også eksterne, uvildige landsinspektører, der har vurderet omfanget af hærværket.

Borgmesteren ærgrer sig over, at genetableringen af de ødelagte klitter nu er sat på stand-by.

- Vi er lige så utålmodige, som borgerne er, og vi er klar til at gå i gang med genetableringen. Så det er meget ærgerligt, at der nu går længere tid, men vi kan ikke gøre andet end at vente, siger Birgit Hansen.

Og ifølge borgmesteren kan tid være en væsentlig faktor.

- Tiden er vigtig, for hvis vi får en storm, så kan det ende med, at ødelæggelserne bliver endnu større, siger hun.

Klagerne ligger nu til bedømmelse i Miljøklagenævnet.