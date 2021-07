Sigtelse mod mand: Stjal bil fra kvinde og kørte hende ned

FREDERIKSHAVN:En 56-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring efter en voldsom episode i Frederikshavn.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpolitiet i Frederikshavn.

Sigtelsen lyder både på brugstyveri af en bil og vold.

- Det er efter en episode søndag 27. juni omkring klokken syv om morgenen. Her havde manden en tvist med en 29-årig kvinde på en parkeringsplads på Rimmens Allé om hendes bil. Det endte så med, at han kørte fra stedet i bilen. Så han er sigtet for brugstyveri, og samtidigt er han sigtet for kvalificeret vold, for han påkørte kvinden og kørte over hendes ene ben, så det brækkede, fortæller Peter Skovbak.

Politiet vil gerne høre fra vidner, der måtte have set eller hørt noget. Den pågældende parkeringsplads ligger ved nogle boligblokke.

- Derfor kan der være nogle, der har set eller hørt noget omkring klokken syv søndag. Enten noget tumult omkring bilen, eller hørt nogle råb eller et skænderi, siger Peter Skovbak.

Oplysninger kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.

Peter Skovbak kan ikke komme nærmere ind på, hvilken relation de to personer har til hinanden ud over, at de kendte hinanden på forhånd. Han vil heller ikke komme nærmere ind på årsagen til skænderiet ud over, at det havde noget at gøre med kvindens bil. Altså bilen, manden nu er sigtet for at stjæle og bruge til at påkøre hende med.

Den 56-årige er en mand fra Frederikshavn.