Sigtelse: Sparkede gravid kvinde i maven og trådte på hende med sikkerhedssko

HALS:En 26-årig mand er sigtet for at have sparket en 22-årig gravid kvinde i maven, nikket hende skaller og trådt hende i ansigtet med sikkerhedssko.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Det usædvanlige grove overfald skete i torsdag i Hals. Manden og kvinden danner par.

Den 26-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør senere fredag.