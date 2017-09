Sigtelser: Bilister kørte rundt i narko-rus

NORDJYLLAND: Det gik helt galt for tre bilister, da de torsdag valgte at sætte sig bag rattet, selvom de var påvirket af narkotika, sprut eller medicin.

Ved 21.20-tiden fik lovens lange arm fat i en bilist, der kørte i Rantzausgade i Aalborg. Narkometeret blev fundet frem og slog ud, så bilisten blev sigtet for narkokørsel.

Tidligere på aftenen - ved 18.45-tiden - fik politiet flere anmeldelser om, at en bilist kørte usikkert på motorvej E45 ved Aalborg.

En patrulje fik standset bilisten, og her var der både udslag på alkometeret og narkometeret. I øvrigt var bilisten også i besiddelse af 1,27 gram hash.

Endelig skal politiet også takke vakse vidner for, at en tredje mand torsdag kunne anholdes og sigtes for at køre bil, selvom han var påvirket af medicin. Midt på eftermiddagen havde han påkørt en bil, der hold parkeret på Hjørringvej i Frederikshavn. Manden kørte fra stedet, men vidner havde set det hele og ringede til politiet.

En patrulje kørte ud til mandens bopæl og anholdt ham. Han er i forvejen frakendt kørekortet, så hans bil blev beslaglagt.