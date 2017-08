Sigtet: Hørte stemmer og stak ild til sit hus

FREDERIKSHAVN: En 34-årig mand er blevet varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, sigtet for at have sat ild til sit eget hus, hvor han boede med sin far, mens faren lå og sov.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Branden opstod i et hus på Ærøvej i Frederikshavn fredag aften omkring klokken 23.30.

Hørte stemmer

Den 34-årige søn nægter sig skyldig i brandstiftelse, men forklarede under grundlovsforhøret, at han startede ilden, fordi han hørte stemmer uden for huset, fortæller anklageren.

Den sigtede fortalte, at han havde drukket og taget narko med en kammerat om aftenen. Da kammeraten var gået, kunne den 34-årige pludselig høre stemmer uden for som var efter ham. Det fik ham til at hente to køkkenknive, så han kunne forsvare sig selv.

Efter noget tid fandt den 34-årige en pose krudt, som han antændte på gulvet, oplyser Thomas Klingenberg. Og krudteksplosionen var altså kraftig nok til at starte branden i huset.

Far lov og sov

Det fik den 34-årige til at flygte ud af huset, mens hans far stadig lå og sov i huset.

Det var en nabo der ringede 112, og en røgdykker fra Nordjyllands Beredskab fik reddet faren ud af huset, fortæller Thomas Klingenberg.

Det lykkedes dog ikke at redde familiens hund, der døde i branden.

De efterfølgende tekniske undersøgelser viste, at branden var påsat og efterforskningen førte til, at den 34-årige søn blev anholdt mandag.

Den 34-årige er sigtet efter paragraf 180 i straffeloven, som er den alvorlige bestemmelse om brandstiftelse, hvor strafferammen er fængsel på livstid.