Sigtet for vold mod partner

FREDERIKSHAVN: En 42-årig nordjysk mand er blevet sigtet for vold mod sin 52-årige partner. Han er sigtet for med et knytnæveslag at slå den 52-årige kvinde på en adresse i den sydlige del af Frederikshavn Kommune ved 21-tiden fredag aften.

Det var den 52-årige kvinde, der selv anmeldte overfaldet til politiet, det oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn. Han tilføjer, at den 42-årige er kendt af politiet for lignende kriminalitet.

Den 42-årige bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring kl. 13.