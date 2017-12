Simioni: Aalborg er ikke underdogs

ISHOCKEY: Når Frederikshavn White Hawks fredag aften gæster Aalborg Pirates til sæsonens fjerde nordjyske lokalopgør, har Aalborg overdraget favoritværdigheden til vendelboerne.

Det giver White Hawks-træner Mario Simioni dog ikke meget for.

- Det er deres måde at fjerne lidt af presset på. De har også sagt, at de er underdogs, fordi vores budget er større end deres, men de bruger også selv mange penge på deres hold. Blandt andet har de en spiller som Julian Jakobsen, og han får selvfølgelig en pæn løn for at spille for Aalborg. Ellers spillede han der ikke, lyder det fra Frederikshavn White Hawks-træner Mario Simioni.

Han mener, at det er meningsløst at tale om favoritter og underdogs i opgøret.

- De gemmer sig lidt ved at kalde sig selv underdogs. Måske fordi det så er nemmere at forklare et eventuelt nederlag, men der er ingen, der er underdogs i den kamp. Det er to gode hold, der mødes, siger Mario Simioni.

Efter fire sejre i træk måtte White Hawks-træneren onsdag se sit hold blive besejret på egen is af Herning Blue Fox, og han håber på at se en bedre præstation i Aalborg.

- Mod Herning var der for mange af vores spillere, der ikke spillede op til deres topniveau, og det må ikke gentage sig mod Aalborg. Man kan ikke vinde kampe i den her liga, hvis man ikke er på toppen, siger Mario Simioni.

Der er kampstart i Gigantium klokken 19.30.