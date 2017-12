Simioni: Budskabet er ved at trænge ind

ISHOCKEY: Med syv sejre i de seneste ni kampe har Frederikshavn White Hawks vist en opadgående formkurve og er avanceret til fjerdepladsen i Metal Ligaen. Cheftræner Mario Simioni noterer sig med tilfredshed, at hans budskab er ved at trænge ind til spillerne.

- Vi har en god gruppe af fyre, som begynder at indse, at det kræver hårdt arbejde og stor disciplin at vinde ishockeykampe. Jeg synes dog ikke, vi viste stor disciplin mod SønderjyskE, og det første jeg sagde i omklædningsrummet bagefter var, at den er nødt til at blive forbedret, forklarer canadieren.

Han kunne også godt ønske sig en større effektivitet foran modstanderens mål - forud for de sidste 20 kampe i grundspillet.

- Men når det er sagt, så spiller vi åbenlyst god ishockey og vinder kampe både med spillere inde og ude af holdet. Så vi er ikke afhængige af enkelte profiler, og hvis nogen ikke arbejder hårdt nok, så behøver jeg ikke bruge dem, fastslår Mario Simioni.