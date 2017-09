Simioni: En skidt, skidt eftermiddag

ISHOCKEY: - I eftermiddag var det skidt - helt skidt. Så klar var cheftræner Mario Simioni efter det andet nederlag i træk på bare to døgn til Odense Bulldogs.

2-3 kom nederlaget til at lyde på, efter at nederlaget fredag lød på hele 2-5.

- Vi skulle have haft to sejre og have ligget på en tredje-fjerdeplads efter denne weekend. I stedet for stikker Odense af langt foran os, og nu rasler vi nedad i tabellen, lød det fra en endog særdeles skuffet træner.

Spillet var der simpelthen ikke ifølge træneren, der da også ærgrede sig over nogle uheldige situationer i forbindelse med et par af Odenses mål. Blandt andet et mål, der ramte en skøjte, før pucken gik lige til en spiller i den rette position til at score.

- Men vi er også nødt til at score mere end det ene mål, vi laver i første periode. Der er ikke noget, der kommer af ingenting. Vi må bare arbejde endnu mere og træne endnu hårdere, hvis vi skal hente de sejre hjemme, som vore fans med rette forventer, siger Mario Simioni