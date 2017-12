Simioni: Forfærdeligt powerplay

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks led det første nederlag i fem kampe, da det onsdag aften blev til et 2-3-nederlag mod Metal Ligaens tophold Herning Blue Fox.

Og det nederlag kan høgene takke sig selv for, mener cheftræner Mario Simioni.

- Der var for mange af vores spillere, der ikke spillede op til deres topniveau, og så kan man ikke vinde. Så simpelt er det egentligt, lyder det fra Mario Simioni.

Det var især manglende skarphed i overtalssituationerne, der gjorde, at Frederikshavn måtte gå tomhændet fra kampen. I både første og anden periode blev flere fordelagtige overtalssituationer således formøblet.

- Vores powerplay var forfærdeligt, og det blev kampafgørende i dag. Det var endnu et udtryk for, at for få spillere spillede op til deres topniveau, konstaterer Mario Simioni.

Alligevel kunne Frederikshavn have fået point ud af kampen, men fire sekunder før tid fik hjemmeholdet en potentiel 3-3-scoring annulleret for en for høj stav fra Nick Olesen.

- Fra min position lignede det en korrekt dom, så det vil jeg ikke klage over. Der har været for mange kampe i år, hvor dommerne ikke har set noget, så selv om det ikke gik vores vej i dag, var det rart at se nogle linjedommere, der kan dømme andet end offsides, siger Mario Simioni.