Simioni: Ingen spiller op til potentialet

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks fik tirsdag en tiltrængt succesoplevelse med en 7-3-sejr over Herlev, men sejren kan ikke fjerne indtrykket af, at vendelboerne har fået en skuffende sæsonstart.

Efter de første otte kampe i Metal Ligaen har høgene kun samlet ni point.

- I øjeblikket har vi ikke nogen spillere, der spiller op til deres fulde potentiale. De kan alle sammen gøre det bedre. Vi arbejder på at få spillerne til at ramme deres topniveau, og gør de det, kommer resultaterne også, siger cheftræner Mario Simioni.

Han kunne dog glæde sig over, at tirsdagens sejr i Herlev var et skridt i den rigtige retning.

- Inden kampen sagde jeg til spillerne, at de skulle demonstrere karakter, og det fik de gjort. Det var en vigtig sejr, som vi så absolut havde brug for, siger Mario Simioni.

Fredag sender han sit hold i aktion igen, når SønderjyskE kommer på besøg.

- Det er en stor kamp for os og en mulighed for at komme nærmere SønderjyskE og de andre hold, der ligger over os i tabellen. Vi skal vise samme karakter som i Herlev, selv om vi godt ved, at modstanderen denne gang er af en anden kaliber, siger Mario Simioni