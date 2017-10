Simioni: Vi har fået selvtillid

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks sikrede sig fredag aften den anden sejr på stribe, da holdet vandt med hele 6-2 på udebane over de forsvarende danske mestre fra Esbjerg Energy.

Dermed ser det ud til, at holdet endelig har fået gang i spillet efter en ellers særdeles skidt sæsonstart.

- Sejren mod Hvidovre gjorde rigtig meget for os. Det var den første sejr på hjemmebane, og det var første gang, vi formåede at holde målet rent. Det har givet selvtillid over hele holdet, siger træner Mario Simioni.

- Vi sagde til spillerne, at de skulle huske den følelse, de havde efter kampen mod Hvidovre. Og den følelse fik de igen. Jeg sagde til dem: Det kan godt være, at i har måttet arbejde hårdt, men er det ikke også en god følelse bagefter, siger træneren.

Frederikshavn var totaldominerende i anden periode, hvor holdet vandt skudstatistikken med hele 16-2, og her formåede holdet at vende 0-1 til 3-1.

- Vi bad spillerne om at gå ud og blive beskidte. At kæmpe for det igennem tre perioder, at score de grimme mål, at køre hårdt mod mål, når der blev skudt. Og de gjorde det hele, konstaterer træneren, der nu ser frem til tirsdagens opgør mod topholdet fra Herning.

- Det er et stort opgør, når vi kan byde velkommen til det absolut bedste hold i Danmark lige nu. Vi har fået noget selvtillid, der gør, at vi kan tro på sejren. Men det kræver også, at vi endnu engang går ud og kæmper hårdt for det i alle tre perioder, siger han.