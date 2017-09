Simioni glad for forstærkninger

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks har revanche til gode, når høgene fredag åbner den nye sæson i Metal Ligaen hjemme i Scanel Hockey Arena.

Modstanderen er Esbjerg Energy, der i sidste sæson sendte høgene ud efter en dramatisk syvende og afgørende DM-semifinale.

- Det er dog nærmest to nye hold denne gang. Vi har selv skiftet 10 spillere, og Esbjerg har næsten gjort det samme, men selvfølgelig vil vi gerne vinde kampen, lyder det fra White Hawks-træner Mario Simioni.

Han er glad for sommerens udskiftninger i White Hawks-truppen, der har fået mere offensiv slagkraft.

- Det er nogle gode angribere, vi har fået, og det vil helt sikkert hjælpe os. Vores trup er ikke ligeså bred som sidste år, men til gengæld har vi nogle unge spillere, der står klar til at gribe chancen, og det skal de også, lyder det fra Mario Simioni.

Han glæder sig blandt andet over tilgangene af angriberne Henrik Eriksson, Mark Hurtbise og Roberts Jekimovs.

- Henrik er en rigtig målscorer, og hans måde at træne på er også et godt eksempel for resten af truppen. Hurtubise har kun spillet tre kampe i opstarten, men der er ingen tvivl om, at han også vil være en god spiller. Jekimovs kender jeg fra tidligere, og han bliver også en forstærkning, siger Mario Simioni.

Fredagens modstandere fra Esbjerg har vundet det danske mesterskab de seneste to sæsoner.

- Jeg synes, at Esbjerg ser stærke ud igen i år, og de har allerede spillet kampe i Champions League, så de er oppe i tempo, siger Mario Simioni.