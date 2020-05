Sjælden dværgørn set i Skagen

Dværgørn (Hieraaetus pennatus) er en lille ørn på størrelse med en musvåge, og den har et vingefang på blot 110-132 cm. Den findes i to faser, en mørk og en lys. Den mørke dværgørn er brun i flere nuancer med lyse bånd over vingen og en trekantet hale. Der er et hvidt felt foran på hver vinge.

Dværgørne kommer meget sjældent til Danmark fra Sydøsteuropa eller Sydvesteuropa (Spanien og det sydlige Frankrig) om foråret i forbindelse med et forlænget træk fra Afrika syd for Sahara (vinterkvarteret), forbi ynglepladserne og op mod 2000 km. for langt mod nord.

Kilde: Rolf Christensen, ornitolog, Grenen Fuglestation

Læs mere om dværgørne her