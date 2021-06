Sjældent byggeri: lille trossamfund vil opføre ny kirke

SÆBY:Det er årtier siden, der sidst blev bygget en ny kirke i Frederikshavn Kommune. Men nu er baptistmenigheden i Sæby efter flere års tilløb ved at gøre klar til byggeri på Sæbygårdvej 13 umiddelbart øst for viadukten.

Et revideret kirkeprojekt blev godkendt af menigheden på et møde søndag,

Baptisterne har de senere år holdt til i lejede lokaler, ligeledes på Sæbygårdvej, efter salg af den gamle Baptistkirke. Den er stadig i brug som kirke, men nu som hjemsted for Nordjylland Chin Church, stiftet af flygtninge fra Myanmar.

Arkitektfirmaet ArkiNord har for baptistmenigheden tegnet en kirke med et tidløst udseende og en indretning, som gør den anvendelig til at danne ramme for andre aktiviteter de kirkelige.

Bygningens egentlige formål bliver dog fremhævet med et kors og et udendørs spejlende vandbassin, som en symbolsk henvisning til Johannnes Døberen.

Der er tale om et noget mindre byggeri end oprindelig planlagt, fortæller Ib Skoubo, næstformand i Baptistkirken i Sæby

Af økonomiske grunde var det nødvendigt at reducere bygningens størrelse. Men reduktionen er også udtryk for en tilpasning til det reelle behov.

- Der er ikke meget ved at sidde i et rum, der er så stort, at man forsvinder fra hinanden, siger Ib Skoubo.

Den nye kirke bliver indrettet med et kirkerum med dåbsgrav til voksendåb, møderum, cafe samt kontor til præsten.

Kirkebyggeriet bliver til dels finansieret med en stor, anonym donation, som menigheden fik tilsagn om for flere år siden.

Den nye kirke kommer til at ligge i centerområdet i Sæby. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, fordi kirker i dag ikke er anført som en mulig anvendelse.