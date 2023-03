Sjældne fugle indtager Skagen: Se både grønspætter og søpapegøjer

SKAGEN:Landets nordligste by er et godt sted at spotte fugle. Faktisk er Skagen en af Danmarks vigtigste lokaliteter for fugletræk om foråret.

- Skagen er især kendt for Nordvesteuropas største forårstræk af rovfugle og for optræden af mange sjældne fugle både forår og efterår. Der er indtil 2020 registreret cirka 385 forskellige fuglearter på Skagen Odde, og det er rekord for et lokalområde i Danmark, skriver Dansk Ornitologisk Forening.

Og i disse dage er der muligheder for at gøre et godt kig.

Således er to grønspætter for eksempel flyttet til byen. For det meste ses de omkring Skagen by eller i den lille Batteriskoven.

Grønspætter er ret sjældne i Danmark, og specielt i Skagen-området. I hele landet anslår man, at der blot er 300 ynglepar.

- De er set flere steder i Nordjylland for tiden, og de yngler også i landet. Men de har været på retræte i en del år. Der plejer ikke at blive set mange af dem i Skagen, men den er blevet årlig nu.

- Men det er mest ungfugle, der er blevet set i efteråret, fortæller Simon Christiansen, der er forstander og naturvejleder på Skagen Fuglestation.

For at undgå indavl

Grønspætten er en standfugl, hvilket betyder, at de voksne bliver samme sted og yngler.

- Og så skal de unge fugle finde nye steder at yngle for at undgå indavl. Det gælder nu alle standfugle herhjemme, forklarer Simon Christiansen.

- Særligt det her med, at de er blevet set siden efteråret, og at der holder mindst to til, det lover godt for yngel på et tidspunkt.

Grønspætterne yngler gerne på tørre hedeområder med skov omkring. For eksempel Lille Vildmose og omkring Rold samt Hammer Bakker.

Men nu måske også nær Skagen, selvom de har ry for ikke at være særskilt kyst-elskende.

Der er i øvrigt lavet omkring 50 observationer af grønspætter i Nordjylland de seneste par uger.

- Tippet til at spotte dem er enten Batteriskoven eller Byfogedskoven. Og hvis man nu er heroppe, så har vi en del andre sjældne fugle, man kan være heldig at se, siger Simon Christiansen.

Denne vinter har der eksempelvis været mange Lunder - også kendt som søpapegøjer.

- De yngler på fjeldsider nordpå og overvintrer til havs. Gerne lidt langt ude. Sidste år fandt vi mange døde, som var skyllet i land, men denne vinter har vi spottet mange levende.

- Der er også topskarver, men for begge gælder det, at man nok skal have sig en god kikkert med, runder Simon Christiansen af.