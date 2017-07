Truede naboer på livet og lovede politi tæsk

FREDERIKSHAVN: Et naboskænderi løb helt af sporet torsdag eftermiddag i Frederikshavn, da en 59-årig mand truede to naboer på livet, og efterfølgende truede politiet med tæsk.

Fredag middag blev manden så varetægtsfængslet i 14 dage, oplyser anklager Louise Watson.

Det var en uenighed med naboerne, der udløste et skænderi som endte med, at den 59-årige angiveligt truede naboerne med, at han ville hente en pistol. Den trussel tog naboerne så alvorlig, at de tilkaldte politiet.

Men politiets indblanding var tilsyneladende ikke med til at dæmpe gemytterne. Ifølge sigtelsen truede den 59-årige med at tæske politibetjentene, inden han blev lagt i håndjern og anholdt.

Under fredagens grundlovsforhør nægtede den 59-årige, at han havde truet både naboer og politi. Han erkendte, at der havde været et skænderi, men ikke at der var fremsat trusler, forklarer anklager Louise Watson.

Retten i Hjørring valgte at varetægtsfængslet manden, han tidligere er dømt for lignende kriminalitet.