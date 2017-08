Skæv komedie søsat af filmtalenter

FREDERIKSHAVN: FilmMaskinen, som er en filmskole for unge talenter, er i gang med at optage tre kortfilm. En af filmene hedder "På dybt vand", og den foregår om bord på den gamle fiskekutter Anna Bang.

- Det er en komedie, og vi har selv haft det rigtig sjovt med at skrive historien og udvikle skøre karakter og lave en handling, der sikker helt af for vores hovedpersoner, fortæller manuskriptforfatter DitteMy Hyttel og Daniel Dahl, sidstnævnte er også instruktør på kort- filmen.

- Vi har arbejdet med, hvor langt ude, vi kan tage handlingen, og tænkt hvad nu hvis, der sker sådan i stedet for sådan, forklarer de to.

Både Daniel Dahl og DitteMy har tidligere lavet pris- belønnede kortfilm som elever på FilmMaskinen, og de har selv bevæget sig ud på dybt vand ved at lave en komedie, som de godt er klar over, at ikke alle vil finde underholdende.

- Når man som de to fortæller en historie, hvor alt kan gå galt, går galt, så vil nogen nok synes, det er for skørt andre at det er p...sjovt. Det er spændende, hvordan filmen bliver modtaget, siger FilmMaskinens leder Mads Palm med et smil, for han kender handlingen.

Den gamle kutter skal smugle narko, og da den passerer en bro, rammer en narkoluder dækket i et mislykket selvmordsforsøg.

Det går også galt for en af smuglerne om bord, han har selv hang til stoffer, og nu er der jo rigeligt på skibet, så han tager for sig af lasten.

De unge har lånt kutteren i fire dage i denne uge, og da handlingen foregår på åbent hav, har de tænkt sig, at filme på stedet, altså langt fra den sikre kaj i Frederikshavn Havn, hvor Anna Bang har hjemme.

- Vi håber på stille vejr, siger producer Sophie Berg, som skal sørge for at alting spiller og som i øvrigt også senere skal sørge for at sende filmen af sted til diverse konkurrencer, når den en gang er færdig.

De tre kortfilm fra årets hold på FilmMaskinen får verdenspremiere 17. november, hvor Frederikshavn igen er vært ved Nordisk Filmfestival.

Holdet bag filmen:

Lars Svendsen og Frederik Carlsen spiller de to sømænd.

Producer: Sophie Berg. Hovedforfatter: DitteMy Hyttel. Instruktør: Daniel Dahl. Fotograf: Albert Sverrison. Klipper: Sebastian Byg.