Skagbo havde pistol liggende

HJØRRING: En 36-årig mand fra Skagen er blevet sigtet og varetægtsfængslet frem til 29. september for at have haft en ulovlig pistol liggende i sit hjem i Skagen.

Den 36-årige er sigtet efter den grove paragraf om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, hvor strafferammen er mellem to og otte år, oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

På baggrund af et anonymt tip tog Nordjyllands Politi mandag eftermiddag til adressen i Skagen, hvor betjente klokken 16.50 fandt en skarpladt Beretta pistol med syv skarpe patroner. Derudover blev der fundet yderligere 23 skarpe patroner.

Skal undersøge ulovlig pistol

Den 36-årige skagbo nægter sig skyldig i sigtelsen, men hans forsvarer Per Bøgh Jensen uddybede, at hans klient erkendte det faktum, at pistolen blev fundet i lejligheden.

Af hensyn til efterforskningen ønskede anklagemyndigheden at grundlovsforhøret ved Retten i Hjørring blev holdt for lukkede døre.

- Vores undersøgelser viser, at pistolen ikke findes i politiets våbenregister og er skaffet på ulovlig vis. Det er også uvist, om den kan knyttes til kriminelle forhold, begrundede anklager Thomas Klingenberg i retten inden dørene blev lukket.

En del af Elling-sagen

Den 36-årige skagbo er i øvrigt en del af den såkaldte Elling-sag, hvor netop skagboen snart et år siden blev fundet bagi en varebil med tre kraniebrud og overhældt med benzin.

I fredags blev en 49-årig og en 41-årig mand dømt for drabsforsøg på skagboen. Den 49-årige og den 41-årige har begge anket deres domme til landsretten.

Det 36-årige voldsoffer blev også selv dømt for vold mod den 41-årige umiddelbart forud for drabsforsøget.