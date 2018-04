Skagen: 22 nye boliger i gammel fiskefabrik

FREDERIKSHAVN: En gammel fiskefabrik, der ligger centralt ved Skagen Havn, skal forvandles til 22 boliger. Den familieejede svenske fiskevirksomhed Astrid købte for et par år siden Anthonisens gamle fabrik af fabrikant Ib Møller, Skagen.

Fabrikken, der også kaldes Tavi Huset, har de senere år rummet forskellige udstillinger, galleri og en afdeling af Illums Bolighus. Den har også været benyttet til en undervandskoncert, men står nu tom.

Direktør i ejerselskabet, Bo Thomas Johansson siger, at planen er kortidsudleje af de 10 studio- og 12 familieboliger.

Det kan være til folk, der midlertidigt arbejder i byen, eller til turister.

Tavi Huset ligger over for Karstensens Skibsværft, som planlægger at lave to 35 meter høje overdækninger af en ny og en eksisterende tørdok.

Naboskabet til værftet bekymrer ikke Anders Illeborg, basemanager for Astrid A/S i Skagen.

- Noget af det, som trækker turister at Skagen er netop byens samspil med en levende havn, siger han.

- Vi taler godt sammen med værftet, og hvis de larmer eller støver for meget, så kommer vi efter dem.

Han håber på en byggetilladelse inden udgangen af april.

Den gamle fiskefabrik ligger tæt ved Karstensens Skibsværft og den befærdede Vestre Strandvej. Foto: Kim Dahl Hansen