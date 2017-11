Skagen-drab: To tiltalte erkender vold

SKAGEN: De fire mænd, der er tiltalt for et særdeles brutalt drab på en 20-årig mand i en lejlighed på Skagavej i Skagen 16. januar nægter sig alle skyldige i drab. Dog erkender to af mændene at have udøvet vold mod den dræbte.

Det kom frem, da retssagen mod mændene, der er henholdsvis 42, 29, 28 og 19 år gamle, begyndte ved Retten i Hjørring fredag.

Den 42-årig erkender grov vold ved at have slået den 20-årige med et baseballbat. Den 29-årige erkender medvirken til simpel vold, mens den 28-årig og den 19-årige altså pure nægter sig skyldige.

Naboer ringede 112

Under forlæggelsen af sagen blev alarmopkaldet fra 16. januar afspillet. Det var et nabopar, der ringede til 112, efter de havde hørt råb, skrig og tumult inde fra den 20-åriges lejlighed. De havde efterfølgende se tre mænd forlade stedet, men de turde ikke gå ind til den 20-årige af frygt for, at gerningsmændene vendte tilbage.

Mens naboerne talte med alarmcentralen, kom nogle personer tilbage til den dræbtes lejlighed. Naboerne skyndte sig ind til sig selv, og mens de talte med politiet sagde de, at de kunne høre noget der lød som vægte, der blev slået ned i gulvet.

Fundet med knive i ryggen

Da politiet ankom til lejligheden på Skagavej, blev den 20-årige fundet med to knive og en saks i ryggen, og han havde været udsat for særdeles voldsom vold.

Ifølge anklageskriftet i sagen, havde den 20-årige fået adskillige skader i hovedet efter slag med blandt andet baseballbat, vægtskiver og en hjulnøgle.

Den 20-årige døde to dage senere af sine kvæstelser.

Går efter forvaring

Ifølge anklagemyndighedens opfattelse, var det brutale overfald en afstraffelse for, at den dræbte havde givet den 19-årige tiltalte ketamin, hvilket medførte øjeblikket lammelse i benene.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at den 42-årige tiltalt bliver idømt forvaring.

Der er afsat otte retsdage til sagen, og der forventes at blive afsagt dom 16. januar næste år.