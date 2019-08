Skagen får besøg af verdenspressen

SKAGEN: Skagen får fint besøg søndag. To af de helt store medier, når man taler rejsejournalistik, nemlig National Geographic Travel og Monocle, tager til Jyllands nordligste by, hvor de skal besøge en række store attraktioner. Især med vægten lagt på de gastronomiske tilbud. Det fortæller Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

Og det er langt fra tilfældigt eller første gang, at Skagen tiltrækker sig international presseopmærksomhed. For Turisthus Nord, Frederikshavn Kommunes turistforening, arbejder strategisk med at tiltrække opmærksomhed fra medier uden for landets grænser. Og den indsats får ros af samarbejdspartneren VisitDenmark.

- Omtale i de store internationale medier har stor betydning, både når det gælder om at få opbygget et brand og om konkret at tiltrække turister. Og det er en god mulighed for at få fokus på Skagens unikke beliggenhed, særlige kulturhistorie og enestående natur, siger marketingdirektør Janne Grønkjær Henriksen fra VisitDenmark i pressemeddelelsen.

Omtale har stor værdi

Det er ikke første gang, Skagen omtales i den internationale presse. Alene i løbet af 2017 og 2018 har Skagen opnået positiv omtale i en lang stribe internationale medier såsom Wall Street Journal, The Guardian, France 2, The Times og BBC. Omtalen er resultatet af et målrettet markedsføringsarbejde anført af Turisthus Nord og i samarbejde med VisitDenmark og VisitNordjylland.

- Det her er frugten af en fortløbende indsats. Siden 2005 har vi arbejdet strategisk med at få sat Skagen på verdenskortet. Det er sket i samarbejde med VisitDenmark via de internationale markedskontorer. Og den opmærksomhed, som vi nu får, kommer ikke kun Frederikshavn Kommune til gode, men gavner hele regionen, siger direktør i Turisthus Nord, René Zeeberg.

Alene i 2018 anslås den redaktionelle, internationale omtale at have en annonceværdi på op mod 39 millioner kroner.