Skagen får kniven: Festival og ikonisk sankthansbål kan være i fare

FREDERIKSHAVN:Skagen Festival, Kulturhus Kappelborg, sankthansfesten på Sønderstrand og Skagens Museum er bragt i spil, når politikerne i Kultur-og Fritidsudvalget skal finde besparelser på næste års budget.

Der lægges blandt andet op til, at Skagen Festival mister 236.344 kroner i kommunalt tilskud. Sankthansaften får ikke længere 22.573 kroner fra kommunen.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Peter Laigaard fra De konservative, bekræfter, at udvalget har fået sparekataloget fra administrationen.

Her kan politikerne spare i 2024 Skagen Festival 236.000 kroner Kulturhus Kappelborg 40.000 kr. Skagens Kunstmuseer 38.500 kr. Sankthansaften i Skagen 22.500 kr. Nordjyllands Kystmuseum 100.000 kr. Det Musiske Hus 30.000 kr. Manegen i Sæby 6000 kr. Ingen fest med prisoverrækkelser 90.000 kr. Ingen lydavis 55.000 kr. Frederikshavnerordning 720.000 kr. Aalbæk Kulturhus 15.000 kr, Frederikshavn Teaterforening 12.000 kr. Maritim Historisk Forening 10.000 kr. Hæve prisen for brug af Iscenter Nord 25.000 kr. Stadsarkivet 50.000 kr. Bibliotek og borgerservice 175.000 kr. Ophør af velfærdsalliance med DBU Budget-tilpasningsforslag 2024-2027 VIS MERE

Sparekataloget skal drøftes på udvalgets næste møde 20.juni. Opgaven går på - ligesom hos de øvrige politiske udvalg - at finde besparelser for 1 procent.

- Men i år kommer vi ikke til at melde noget ud før efter sommerferien, siger Peter Laigaard.

I fjor gik politikerne ud og kommenterede på sparekataloget, da det blev fremlagt før sommerferien. Heriblandt en stor besparelse på Frederikshavn Kunstmuseum, som skabte meget debat.

Museet gik fra et tilskud på 781.000 kroner til 200.000 kroner, og den besparelse fastholdes i 2024.

Forklaringen på den nye tilgang er, at politikerne har bedt embedsmændene undersøge konsekvenserne af yderligere besparelser på bibliotek og borgerservice.

Det samlede sparekrav indenfor kultur- og fritidsområdet lyder på 1,8 millioner kroner i 2024, 3,6 millioner kroner i 2025, 5,5 millioner kroner i 2026 og 7,2 millioner kroner i 2027.

Festival: Vi skaffer millioner

Den nyvalgte formand for Skagen Festival, Jesper Hegaard, siger, at det er en dårlig idé, at fjerne støtten på over en kvart million kroner næste år.

Festivalen, der starter 29.juni, skaffer i følge Jesper Hegaard 50-60 millioner kroner i omsætning til Skagens restauranter, hoteller og butikker i de dage, der er festival. Den er et vigtig aktiv for byen, og har altid fået kommunal støtte.

- Tilskuddet viser, at festivalen er værdsat af politikerne. Men festivalen kommer ikke til at lukke, hvis vi mister støtten fra kommunen, forklarer Jesper Hegaard.

- Tilskuddet har skabt en ro for os, og dermed bliver der mere uro, når vi ikke ved om vi kan regne med pengene.

I sparekataloget er der også signal om, at man fra 2026 beskærer rammen for gratis overnatning med 800.00 kroner, som er en hjælp til de foreninger, der arrangerer stævner med udenbys deltagelse.

Peter Laigaard nævner selv Rødspættecup, et håndboldstævne i påsken, som bruger mange af kommunens skoler til de overnattende deltagere.

- Hvis ikke vi kan hjælpe foreninger med at installere deres gæster, er det spørgsmålet om de kan få stævnerne til at løbe rundt. Vi leger med ilden, mener formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Peter Laigaard, der heller ikke her, vil oplyse om han ønsker overnatningsbesparelsen slettet fra kataloget.

Politikerne mødes efter sommerferien 17. august, hvorefter de afleverer deres forslag til besparelser til økonomiudvalget.

Derefter går den politiske forhandling for alvor i gang, og så kan det gå hurtigt med at få vedtaget kommunens samlede budget.

I 2022 blev der indgået budgetforlig mandag 19. september.