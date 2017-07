- Bedre end sidste år

SKAGEN: Det var en ovenud tilfreds formand for Skagen Festival, NORDJYSKE mødte, da hun for en stund forlod en af festivalens sidste koncerter på havnescenen for at gøre status over de seneste dage i Danmarks nordligste by.

- Vi var rigtig glade sidste år, men jeg synes faktisk, det har været endnu bedre i år, siger formand Lis Jensen.

Sidste år forsøgte man at gå tilbage til de oprindelige dyder, især inkarneret i lørdag aftens sangskriveraften. Og Lis Jensen er tilfreds med den stemning, man har opnået.

- Og jeg synes faktisk, at stemningen har haft endnu mere go i år, siger hun.

Hvis man havde tjekket vejrudsigten inden festivalen, havde man muligvis også valgt at pakke regntøjet, men festivalen endte fuldstændig uden regn, og især lørdag kunne publikum nyde godt af et solrigt og aldeles sommerligt vejr.

- Vi har haft tørvejr hele vejen igennem, og solen har kigget frem engang imellem, så der har været perfekt festivalvejr for os, siger Lis Jensen

Selvom Lis Jensen stemningsmæssigt kalder det en strålende udgave af festivalen, tør hun ikke komme med en endelig konklusion på økonomien. Men helt galt er det ikke gået.

- Vi har haft rigtig mange mennesker og solgt mange koncertbilletter, men hvordan det lige ser ud på bundlinjen, tør jeg ikke sige, siger hun.

- Men jeg tør godt love, at der også bliver en festival til næste år, tilføjer hun med et smil.