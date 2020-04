Skagen Festival er aflyst: - Vi er dybt ulykkelige

SKAGEN:Bestyrelsen og de mange frivillige bag Skagen Festivalen måtte mandag aften se deres værste anelser blive til virkelighed, da statsminister Mette Frederiksen meddelte, at forbuddet mod større forsamlinger er forlænget til og med august.

- Det er vi i Skagen Festival ledelse dybt kede af. Vi er kede af det for alle vores gæster, byens gæster, vores kunstnere, alle vores frivillige, sponsorer og leverandørers skyld. Vi havde virkelig set frem til en fantastisk jubilæumsfestival, lyder det fra festivalen i en pressemeddelelse.

- Det sagt, så er der lige nu flere spørgsmål end der er svar. Vi forventer i løbet af få dage, at finde svar på de mange spørgsmål. Her og nu er det vigtigste budskab at vi står sammen med resten af Danmark ved at holde afstand.

- Det næste væsentlige spørgsmål er om der bliver Skagen Festival i 2021. Det kan vi svare sikkert på, men det er festivalledelsens hensigt at holde en jubilæumsfestival i 2021.

Festivalledelsen vil kommende dage se på, hvad der skal ske i forhold til de mange købte billetter, hvornår 2021-festivalen skal foregår og mange andre praktiske spørgsmål.

- Vi beder om forståelse for at vi lige skal lande nyheden og vi lover at vende tilbage med nyt så hurtigt som muligt. Vi afventer også en fælles udmelding fra vores brancheorganisation Dansk Live.

Ikke uventet

Situationen var dog ikke helt uventet for formand Lis Jensen.

- Vi havde jo set det komme, så nogen stor overraskelse var det ikke. Vi er dybt ulykkelige, men nu er beslutningen taget, og så er det sådan, det er, siger hun til NORDJYSKE Medier efter en hektisk aften.