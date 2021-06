Skagen har ventet i syv år: Skal her være Grøn Tuborg eller vandkunst?

Dette holder Mads Duedahl vågen om natten: - Vi betaler for københavnernes kultur Danmarks politikere er tilsyneladende så bange for sin egen befolkning, at de ikke tør ændre ved en horribel forskelsbehandling, der betyder, at borgerne i Aalborg selv må betale mange millioner for det, borgerne andre steder får betalt af staten, mener Mads Duedahl