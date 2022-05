Skagen Havn bygger kontor for 44 millioner kroner

SKAGEN:Skagen Havn har nu fået formalia på plads, så de med byrådets accept kan låne 44 millioner kroner til en helt ny bygning.

Det nye havnekontor skal ligge på den samme adresse på Havnevagtvej 30, hvor det gamle kontor ligger og den gamle bygning rives ned.

Havnen skal samle alle ansatte i den nye bygning, som bliver 1200 kvadratmeter fordelt på to etager med en nærmest svævende 1.sal.

I stueplan bliver der værksted og garage, mens administrationen så bygges oven på.

- Projektet udformes således, at der fra start er taget højde for en eventuel udvidelse af administrationen, som kan ske ved at bygge ud over servicebygningen, forklarer havnedirekør Willy B. Hansen i bilaget til byrådet.

Skagen Havn forventer at kunne tage de nye rammer i brug i løbet af sensommeren 2023.