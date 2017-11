Skagen Havn fik garanti til kæmpe udvidelse

SKAGEN: Skagen Havn kan godt begynde at køre gravemaskinerne i stilling til endnu en havneudvidelse.

Frederikshavn Byråd leverede onsdag aften en garanti på 570 mio. kr. til etape 3 af havneudvidelsen i Skagen, der blandt andet betyder et nyt landareal på 192.000 kvadratmeter.

Alle partier i byrådet bakkede op om garantien og flere roste havnens bestyrelse.

Husk infrastrukturen

- De er ambitiøse, har vist mod og set muligheder og bygger videre på det, vi er gode til her i kommunen, sagde borgmester Birgit Hansen (S), der også roste havnens bestyrelse for at have fremlagt en valid forretningsmodel, der viser, hvordan den kommunale selvstyrehavn vil tjene investeringen hjem.

Venstres borgmesterkandidat, Jytte Høyrup, glædede sig over planerne:

- Havnene er vores dynamo for vækst og udvikling.

Bjarne Kvist (S), der sammen med Pia Karlsen (V) er byrådets repræsentant i havnens bestyrelse, opfordrede til at bevare fokus på udbygningen af Skagens infrastruktur (læs: Hovedvejen mellem Hulsig og Skagen), og Carsten Sørensen (DF) tilføjede, at infrastrukturen i Skagen by også bør tænkes med, når aktivitetsniveauet stiger endnu engang.

Ikke funny money....

Peter E. Nielsen (K) er ikke bekymret for den store investering.

- Forretningsplanen er et godt og solidt fundament. Det er ikke funny money, og det er godt gået og noget, der giver mere beskæftigelse, sagde konservatives mand i byrådet.

Jens Hedegaard Kristensen (S) mindede om, at det er en erhvervsmæssig satsning - og at Frederikshavn Kommune fortsat er en af landets fattigste og mest forgældede kommuner.

Jens Ole Jensen (V) mindede om, at det er en rentefølsom investering, og at økonomiudvalget havde betinget sig, at der foretages en rentesikring.