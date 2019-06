Skagen Havn i vild vækst: Underskriver kontrakt til 500 millioner kroner

SKAGEN: Stemningen var i top, da Skagen Havns bestyrelsesformand og havnedirektør skrev under på kontrakten for etape 3 udvidelsen med entreprenøren Per Aarsleff A/S, der er fundet blandt fire ansøgere i et EU-udbud.

- Vi kender Aarsleff godt, og de kender havnen, da de også har forestået etape 1 og etape 2 udvidelsen af Skagen Havn. Så vi ser frem til samarbejdet og igangsættelsen af den største udvidelse i havnens historie, siger Niels Arnold Lund, bestyrelsesformand for Skagen Havn.

Havneudvidelsen forventes at beløbe sig til 500 millioner kroner.

Investeringen kommer efter et år med rekorder for Skagen Havn på flere af kerneforretningsområderne.

Adskillige rekorder

Sidste år slog Skagen Havn omsætningsrekord samtidig med, at havnen kunne byde velkommen til et rekordstort antal krydstogtgæster, opleve stor fremgang for godsomsætningen og igen slå danmarksrekord med landede fisk til en værdi på mere end én milliard kroner.

- Investeringen i havneudvidelsen skaber rammerne for flere gode resultater fremover særligt for vores forretningsområder fiskeri og fiskeindustri samt gods, siger Willy B. Hansen, adm. direktør for Skagen Havn.

Skagen Havn har defineret rammer og minimumskrav til udvidelsen, og her indenfor har byderne givet deres bud på løsninger.

Per Aarsleff A/S udvider en af de nye kajer med 77 ekstra meter, så de nye faciliteter byder på godt 1000 meter ny kaj, 190.000 kvm baglandsareal og vanddybder på 11 og op til 13 meter langs kaj.

Går i gang sidst i juni

Første spadestik til havneudvidelsen vil blive taget fredag den 28. juni, hvor byen, havnens kunder og havnens samarbejdspartnere er inviteret.

Skagen Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Frederikshavn Kommune. Skagen Havn har fire kerneforretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi.