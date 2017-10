Skagen Havn klar til ny udvidelse

SKAGEN: Havneudvidelser for trecifrede millionbeløb er efterhånden hverdagskost i Frederikshavn Kommune.

På det seneste byrådsmøde gav byrådet Frederikshavn Havn en garanti på 350 millioner kroner til etape 2 i Frederikshavn, og nu søger Skagen Havn om en garanti på 570 millioner kroner til lån i Kommunekredit til etape 3 af udvidelsen af Skagen Havn.

For øvrigt nøjagtig samme beløb, som etape 1 i Frederikshavn koster.

Med den kommende udvidelse af Skagen Havn etableres et nyt landareal på 192.000 kvadratmeter, som skal skabe muligheder for at havnens kunder kan realisere deres udvidelsesplaner.

Økonomiudvalget behandler ansøgningen på sit møde onsdag.