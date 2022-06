Skagen helt på toppen til sankthans - se navnet på den kongelige båltaler

SKAGEN: Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Marie holder båltalen, når Toppen af Danmark inviterer til sankthans ved Skagens Vippefyr.

Det kongelige besøg er et blandt flere initiativer, som markerer, at bålet skal være særligt samlende og festligt i 2022 efter to års corona-pause.

Men i år får de mange gæster, som samles i Skagen til sankthans, et flot arrangement at vende tilbage til.

Prinsesse Marie kommer til til Skagen - og skal holde båltalen. Foto: Privat

- Helt tilbage til Skagensmalernes tid har det været en stolt tradition at fejre sankthans i Skagen. Derfor er vi er ekstremt glade for, at vi igen kan invitere lokale skagboer og gæster fra ind- og udland til at samles på Sønderstrand. Det er meget stemningsfuldt, når tusindvis af gæster synger Drachmanns Midsommervise i bålets skær, og vi er naturligvis stolte over, at Prinsesse Marie med sin tale vil bidrage til at gøre sankthans i 2022 til en særlig mindeværdig aften, siger René Zeeberg, direktør i turistforeningen Toppen af Danmark.

Musikalsk midsommer

H.K.H. Prinsesse Marie kommer til Skagen for at deltage i et internationalt symposium på Skagens Kunstmuseer.

Prinsessen deltager som særlig kulturrepræsentant for den danske ambassade i Frankrig. Symposiet afholdes i forbindelse med det treårige forskningssamarbejde mellem museet i Skagen og Musée Marmottan Monet i Paris.

Ud over den kongelige båltale vil Sankt Hans-gæsterne på Sønderstrand også blive mødt af musikalske toner fra Nordjyske Strygere, sangere fra Klitkoret, pianist Knud-Erik Thrane samt operasanger Jens-Christian Wandt.

- Vi lægger os i selen for at skabe en flot sankthansaften, som er både traditionen og en prinsesse værdig. Sankthans er et af flere store events, som Toppen af Danmark afvikler hen over året for at skabe gode gæsteoplevelser og øge interessen for Skagen uden for de mest populære ferieuger, siger René Zeeberg.

Fællesskab på toppen

Han glæder sig over den tilbagevendende opbakning til områdets største sankthansbål. Ikke alene fra gæsterne, men også lokalt.

Børnehaven Pilekrattet laver en heks, som kan sendes til Bloksbjerg, og flere lokale virksomheder er trådt ind i arrangementet med sponsorater.

- Der er en opbakning og lyst til at skabe oplevelser i Skagen, som man ikke møder alle steder. Vi får hele tiden nye medlemmer i turistforeningen, fordi langt de fleste kan se, at arbejdet med at skaffe flere gæster og mere omsætning i området beror på en fælles indsats. Jeg ser frem til, at gæster og lokale igen kan samles om det store bål på Sønderstrand til sankthans, siger René Zeeberg.