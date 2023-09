Køber malerier for millioner - men ét billede lod de gå

550.000 kroner for et nyt Anna Ancher maleri og 1,7 millioner kroner for et værk af P.S.Krøyer.

Det har Skagens Kunstmuseer givet på auktionen ”Nordisk lys – kunstnerkolonien på Skagen” hos Bruun Rasmussen i København. Malerierne forestiller henholdsvis altergang i Skagen Kirke og Degn Brøndum på jagt.

- Det er to utroligt fine og meget vigtige værker, som vi nu får ind i museets samling, siger Lisette Vind Ebbesen, museumsdirektør.

- Det er malerier af høj kvalitet udført af to meget velkendte skagensmalere, og samtidig værker, som tilføjer nye perspektiver til vores samling og den kunstnerkoloni, som blomstrede i Skagen for mere end 100 år siden, men som stadig kan mærkes og skaber værdi for byen i dag, siger hun.

Derimod var ikke det nordjyske museum, der ønskede at erhverve et maleri af Krøyers hustru, Marie Krøyer, som gik med et hammerslag på 2,3 millioner kroner.

Maleriet af kvinden ved væven af Marie Krøyer gik for det højeste hammerslag nogensinde. 2,3 millioner kroner er det højeste, et af hendes malerier nogensinde er solgt for. Foto: Bruun Rasmussen

- Vi har billedet "En kvinde ved væven i forvejen", fortæller museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen, og uddyber at Marie Krøyer brugte motivet to gange.

Maleriet blev i øvrigt vist, da Skagens Kunstmuseer havde en stor særudstilling i sommer om netop Marie Krøyer.

Lisette Vind Ebbesen er superglad for at museet kunne købe Anna Anchers ”Altergang i Skagen Kirke” fra 1899. I forvejen har museet i Skagen mange forstudier til netop det maleri.

Museumsdirektøren er også begejstret over det nye P.S. Krøyer værk, som forestiller Degn Brøndum, der slænger sig en klittop under en jagt.

- Der findes et meget kendt billede "Skagensjægerne" af en gruppe jægere i klitterne, som P. S. Krøyer også har malet, og som tilhører AROS i Århus. Motivet er karakteristisk for P. S. Krøyer, og derfor er vi meget glade for at få det i vores samling, forklarer Lisette Vind Ebbesen.

P.S. Krøyers maleri af Degn Brøndum og hans jagthund er fra 1989 og blev mandag solgt for 1,7 mio. kr. til Skagens Kunstmuseer. Foto: Bruun Rasmussen

Samtidig har Skagens Kunstmuseer kun få portrætter af Degn Brøndum, som var en afgørende skikkelse i kunstnerkolonien i Skagen. Han ejede og drev Brøndums Hotel, da skagensmalerne og kunstnerkolonien omkring dem etablerede sig, og gav ofte plads til middage og møder. Han var nær ven og jagtkammerat til både P.S. Krøyer, Michael Ancher og de øvrige malere, og bror til Anna Ancher.

- Sidst, men ikke mindst, var det ham, der i 1919 overdrog en stor del af Brøndums Hotels gamle have til netop udstillingsvirksomhed på den grund, der i dag er Skagens Museum, forklarer Lisette Vind Ebbesen.

Om det andet Anna Anchers ”Altergang i Skagen Kirke” fra 1899 siger direktøren, at værket gemmer viden om både kunstnerens evner og Skagens historie.

- Maleriet illustrerer det religiøse fællesskab, som fyldte en del i Skagen i 1880erne med Indre Missions indtog, og som Anchers mor og søstre var en del af. Netop det religiøse fællesskab fylder en del i Anna Anchers samlede oeuvre, men disse værker udbydes sjældent til salg – også derfor er det betydningsfuldt for museet fremover at kunne vise mere af dette fra Anchers hånd.

Det var kun muligt for Skagens Kunstmuseer at erhverve værkerne med støtte fra fonde og puljer. P.S. Krøyers ”Degn Brøndum siddende i klitten med sin jagthund. I baggrunden ”Sømærket”” fra 1898 er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Augustinus Fonden, mens Anna Anchers ”Altergang i Skagen Kirke” fra 1899 er støttet af Ny Carlsbergfondet.