Skagen Marathon trodsede vejrudsigten: Se masser af fotos fra løbet her

SKAGEN: Alle 2445 løbere ved Skagen Marathon blev lørdag formiddag sendt afsted i tørvejr. Og det på trods af en vejrudsigt, som helt op til løbsstart havde lovet regn i stride strømme over Skagen netop denne 1. oktober.

Kun de allersidste på ruterne fik omkring ved halv to-tiden lidt dryp på næsen.

- Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har tjekket vejrudsigten de sidste par dage, men se nu: Det er lige før, at solen titter frem udover havnen, siger projekt- og eventkoordinator Anne-Mie Rasmussen fra Toppen af Danmark, som arrangerer Skagen Marathon.

Skagen Marathon slår i år sidste års deltagelse med 500 løbere. Mest populært er halvmaratonen med 756 løbere. På marathondistancen deltager 210.

Skagen Marathon har en fin rute

For Pia Marcussen og Henriette Hansen fra Hadsund og Aarhus har udsigterne til regn og blæst bekymret lidt.

- Det er mest blæsten, vi gruer for. Det er surt, hvis man begynder at fryse ude på ruten, men mon ikke vi klarer den, siger Pia Marcussen, som løber sit maratonløb nummer 182 i dag. Veninden Henriette Hansen løber maraton nummer 81.

Det er marathonløb nummer 182 for Pia Marcussen og nummer 81 for Henriette Hansen Foto: Vibe Maria Dahl Andersen

- Egentlig kom vi her første gang mest, fordi Skagen Marathon skulle vinges af. Men vi synes her er dejligt, og det er en meget fin rute og nogle meget søde mennesker derude ved depoterne, så nu er vi her igen, siger Henriette Hansen.

Turistdirektør med løbenerver

Skagen Marathon blev skudt i gang præcis klokken 10.00 denne blæsende lørdag formiddag. Med et skagens ‘hip hip hurra’ sendte direktør for Toppen af Danmark, René Zeeberg, marathonløberne afsted på ruten og sidenhen blev halvmaraton, Grenen Trail, walk and talk og 10 og 5 kilometer sendt afsted.

Direktøren for Toppen af Danmark, som er arrangører af Skagen Marathon skulle selv løbe halvmarathon i Skagen i år. Foto: Vibe Maria Dahl Andersen

Selv skulle direktøren for første gang løbe et halvmaraton i egen by.

- Jeg er ret nervøs. Det er nok fordi, det er på hjemmebane, så vil man jo rigtig gerne præstere og helst ikke blive skadet, siger direktøren for Toppen af Danmark, som er arrangører af Skagen Marathon og håber på, at adrenalin og endorfiner får ham igennem løbet.

Overskud på løberuten Foto: Vibe Maria Dahl Andersen

