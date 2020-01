Skagen og Sæby har landets gladeste gæster

SKAGEN/SÆBY:En ny undersøgelse fra Dansk Kyst- og Naturturisme har kortlagt feriegæsternes tilfredshed i 37 danske kystferiebyer, og resultatet er netop offentliggjort: Skagen kommer ud på en suveræn førsteplads og samtidig høster Sæby en lige så flot 2. plads.

Det oplyser Turisthus Nord i en pressemeddelelse. Hos dem vækker analysens resultat naturligvis stor glæde.

- Det er anden gang, at Skagen får førstepladsen i analysen, så jeg har det som en dygtig kok, der lige har fået at vide, at hans restaurant får lov til at beholde sine tre Michelin-stjerner. Det er fantastisk, for det bekræfter den fornemmelse, vi har, nemlig at de professionelle i turisterhvervet, men også alle byens borgere, tager varmt imod vores gæster, siger René Zeeberg, direktør i Turisthus Nord.

Han peger på flere årsager til, at Skagen igen henter topkarakter i gæstetilfredshed.

- Alle folk kender Skagen som et dejligt feriemål, og det betyder, at gæsterne har tårnhøje forventninger. Vi gør derfor meget for at skabe en fælles ånd blandt alle, der møder turisterne. Vi koordinerer marketing, udvikling og servicetiltag gennem destinationscafeer, tilbyder kompetenceudviklingskurser og værtsskabskurser, gratis guidede ture for ansatte i branchen samt ’crash courses’ til nye medarbejdere, forklarer han.

Sølv til Sæby

Endelig er der hele apparatet omkring byens turistinformation og et stort korps af turistguider, som er med til at understøtte, at gæsterne i Skagen føler sig taget godt imod.

- Analysen afslører, at gæsterne stadig sætter stor pris på muligheden for at få personlig vejledning i vores turistinformation. Det er altså ikke alle, der bare selv vil finde ud af at det hele på en app’ på mobiltelefonen - den personlige gæsteservice har stadig i høj grad sin berettigelse. Det ser vi også, når vi har tager imod vores krydstogtgæster, når de ankommer på havnen, siger René Zeeberg.

Sæby imponerer ved at hente sølv.

- Sæby formår ligeledes at indfri gæsternes forventninger til fulde, når det handler om at komme til et mindre bysamfund, som er hyggeligt og levende, og hvor man som gæst føler at man bliver taget sig godt af, siger René Zeeberg, og supplerer:

- Analysen viser, at de gæster som rejser fra deres ferie i Skagen og Sæby vil gå hjem og anbefale destinationen til andre. Det betyder utroligt meget, og er et vigtigt konkurrenceparameter for at trække nye gæster til destinationen. Turistforeningens arbejde vil i 2020 sætte fokus på den ekstraordinære gode service i vores markedsføring af destinationerne.Frey