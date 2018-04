Skagen-sommerhus blandt landets allerdyreste

SKAGEN: Et af de 10 dyreste sommerhuse, som lige nu er til salg herhjemme, ligger i Skagen.

Det viser en opgørelse fra boligsiden.dk.

Det 179 kvadratmeter store sommerhus på Klitrosevej 12 i Gml. Skagen er lige nu sat til salg hos EDC for 15 mio. kr.

Det ligger kun et stenkast fra stranden og har fire værelser samt to badeværelser.

Prisen - og kvadratmeterprisen - er bestemt i den høje ende.

Ja, faktisk er kvadratmeterprisen på 83.333 kr. den højeste blandt de sommerhuse her i landet, som er sat til salg, ifølge opgørelsen fra boligsiden.dk.

Der findes dyrere sommerhuse til salg i Danmark. Det p.t. dyreste ligger på Rungsted Strandvej i Nordsjælland og koster svimlende 24,9 mio. kr.

Selv om sommerhuse i Skagen koster kassen, behøver man ikke være mangemillionær for at købe et sommerhus andre steder i Nordjylland.

- Region Nordjylland har landets laveste salgspriser på sommerhusmarkedet, når vi ser på den gennemsnitlige kvadratmeterpris. På trods af at Skagen er et af landets mest eksklusive og attraktive sommerhusområder, der tiltrækker folk fra hele landet. Der findes store områder andre steder i regionen, hvor priserne er ekstremt appetitlige, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk.

Salgstal for marts viser, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris for et sommerhus i Nordjylland ligger på omkring 12.700 kr.

På landsplan var den gennemsnitlige kvadratmeterpris i marts 15.000 kr.