Skagen summer af liv: Se de skønne billeder her

SKAGEN:Solen står højt på himlen og skinner i Skagen, mens lyden af en harmonika svæver gennem gågaden. Hellerup-ugen er godt i gang, og det vrimler med mennesker i byen.

Gågaden i Skagen er fyldt op af mennesker. Foto: Kim Dahl Hansen

Børnene leger på legepladsen ved skolevej i Skagen, mens både børnefamilier og unge samt ældre strejfer rundt i gågaden. Størstedelen er iført sommertøj og solbriller, så de kan nyde det danske sommervejr.

Ude foran caféerne sidder der allerede omkring formmiddagstid mange gæster, der enten nyder noget koldt at drikke eller en bid mad.

Også trafikken bærer præg af de mange tilkomne. Mange af de store parkeringspladser er fyldte, ligesom de mindre gader, hvor der holder biler i lange rækker. Dog er det ikke kun biler, der står mange parkeret af. Også cykler er der mange af i byen. Både på vejene og i gaderne.

Familieferie

En, der har taget turen til toppen af Nordjylland, er Thomas Loft sammen med sin kone, deres tre børn og deres hund. De har holdt sommerferie i Skagen de sidste seks år, hvor de har besøgt Thomas' forældre.

- Spørger man børnene, hvad sommerferie er, så vil de sige i Skagen ved farmor og farfar, griner Thomas Loft.

Thomas Loft og hans familie besøger hvert år Skagen. Det har de gjort i 6 år. Foto: Kim Dahl Hansen

Familien er i Skagen i en uge. De plejer blandt andet at leje en cykelvogn til at cykle rundt i byen og omegen. I år har de dog droppet cyklen på grund af deres nyfødte barn.

- Vi har gået en del med barnevognen og kørt rundt i stedet. Så har vi oplevet noget på den måde, forklarer Thomas Loft.

Grunden til at familien hvert år vælger Skagen skyldes ikke kun bedsteforældrene, men også byen selv.

- Det er dejligt her, konstaterer Thomas Loft, mens han og familien nyder en is i solen.

Mange mennesker

Det er ikke kun den fyldte gågade, der viser, at Skagen er et populært sted i ferietiden. Også butiksejerne kan mærke, at der er mere liv.

- Der har været mange mennesker her i weekenden, konstaterer Janne Kristensen, der er ejer af Glasjanne.

Janne Kristensen kan også mærke, at der er mange mennesker i Skagen. Foto: Kim Dahl Hansen

Det er første år, at butikken ligger i gågaden, derfor ved Janne Kristensen ikke, hvordan det plejer at være i Hellerup-ugen i gågaden. Dog er hun meget fortrøstningsfuld.

- Jeg regner med, at der kommer mange, fortæller hun.