Skagen-værft klarer skærene under coronakrisen: Beholder alle medarbejdere

SKAGEN:Karstensens Skibsværft kan fortsætte sin drift næsten som sædvanligt, på trods af vi har taget hul på tredje uge af samfundets nedlukning.

Det står i kontrast til Orskov Yard i Frederikshavn, hvor man har sendt 86 medarbejdere hjem.

Ifølge direktør hos Karstensens Skibsværft, Knud Degn Karstensen, er forklaringen ret simpel.

- Orskov laver kun reparationer, men det er kun en tredjedel af vores forretning. Resten af vores forretning er nybyggerier, og det er længerevarende projekter, som man ikke bare sætter en stopper for, siger han.

Han fortæller, at de hos Karstensens Skibsværft også har modtaget aflysninger af reparationer, men at det ikke i første omgang er noget problem.

- Så flytter vi nogle af medarbejderne over på nybyggerierne i stedet for at sende dem hjem, siger Knud Degn Karstensen.

Forskudt

Men når Karstensens Skibsværft fortsætter driften nogenlunde som sædvanligt er det også nødvendigt, at de passer på i forhold til corona-smitte.

Derfor har de indført forskudte pauser, så man sørger for, at færrest muligt personer er samlet i kantinen på én gang.

Og 'forskudt' er faktisk nøgleordet for meget af den nuværende drift hos Karstensens Skibsværft.

- Vi har også forskudt arbejdstiden. Så nogle møder ind fra morgenstunden, mens andre har deres vagter om eftermiddagen, aftenen eller natten, siger Knud Degn Karstensen med henvisning til, at man er meget opmærksom på ikke at være for mange medarbejdere samlet.

En anden ting, der bliver forskudt, er noget af arbejdsbyrden, forudser Knud Degn Karstensen.

- Vi kommer nok til at have masser af se til i forhold til reparationerne i årets sidste kvartal, siger direktøren.