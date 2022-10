Skagens fjernvarmepriser er tæt på ikke at stige- hvordan kan det mon være?

SKAGEN:Investeringer i varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme fra industrien har i en årrække sikret Skagens fjernvarmeforbrugere en af Danmarks laveste varmepriser, og også i den nuværende energikrise slipper skagboerne billigere end mange andre varmeforbrugere. De kommer dog ikke helt uden om en prisstigning.

Når november-opkrævningen kommer, vil der være en stigning på 62,5 kr. pr. MWh på den variable pris. Totalt svarer det til knap 7 pct. stigning for et standardhus.

Standardhuset er et begreb, man bruger inden for fjernvarmebranchen til at sammenligne priser på tværs af fjernvarmeværkerne. Et standardhus er 130 m² og bruger 18,1 MWh om året.

Ved Skagen Varmeværk kostede det før den aktuelle prisstigning 16.255 kr. årligt at opvarme et standardhus. Pr. 1. november 2022 vil det koste 17.386 kr.

Prisstigningen, der meldes ud i disse dage, kommer på et tidspunkt, hvor gasprisen er faldet markant, og det kan måske undre. Varmeværkets direktør, Thomas Rasmussen, forklarer:

- De lave gaspriser lige nu skyldes fyldte gaslagre og et meget mildt vejr i det meste af Europa. Priserne på gas til levering i november og december i år samt første kvartal 2023 er stadigvæk høje, så vi forventer, at gaspriserne vil stige de kommende måneder, når forbruget stiger. Derfor gennemfører vi prisstigningen nu og kan nøjes med en begrænset stigning. Jeg håber på, at vi kan komme gennem fyringssæsonen uden yderligere prisstigninger, men det afhænger meget af, hvordan el- og gaspriserne udvikler sig gennem vinteren, og markedet er lige nu meget følsomt.

Skagboerne kan glæde sig over, at fjernvarmeprisen også efter stigningen er så lav, at den særlige indefrysningsordning sandsynligvis ikke kommer i spil i Skagen. Det glæder også varmeværkets direktør, for det bliver både dyrt og ressourcekrævende at administrere ordningen.

- Nu kan vi i stedet bruger kræfterne på at producere billig fjernvarme og udvide forsyningsnettet, så endnu flere skagboer kan få fjernvarme. På vores hjemmeside, www.skagenvarme.dk kan man se vores masterplan for de kommende års udvidelser af forsyningsnettet. Der er sat årstal på, så man kan se, hvornår fjernvarmen forventer at komme ud til de forskellige kvarterer i Skagen, siger Thomas Rasmussen.