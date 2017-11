Skagens nye huse

SKAGEN: Her i de mørke måneder er der masser af aktivitet på byggepladsen ved det nye område Lille Skagen.

De fire første huse i Skagens nye bydel, Lille Skagen, er nu opført og ved at blive indrettet. Tre af dem er prøvehuse i størrelse small, medium og large, som vil blive brugt ved fremvisninger.

Det oplyser bygherren Karl Erik Slynge fra Trigon.

- På det område, hvor en gang Hedeboskolen lå, ligger ganske rigtigt fire typiske Skagen-huse inde midt på området, men uden om ligner det en slagmark. Og det er der en god grund til.

Byggemodning

Hele sommeren og efteråret er der både blevet bygget og gravet på kryds og tværs af hele den nordlige halvdel af den 8 ha store grund.

Der er lagt kloak, og der er ført forsyningsledninger for både el, vand, fjernvarme og bredbånd til samtlige byggegrunde. Og så skal der anlægges veje.

- Selv om demohusene nu er ved at være klar til fremvisning, så graves der stadig så mange steder, at det ikke er forsvarligt at invitere gæster ind til husene. Området er ganske enkelt ufremkommeligt i pæne sko, og det vil det være et par måneder frem. Derfor venter vi til foråret med at holde åbent hus, når den nordlige halvdel af området er klar til brug, forklarer bygherren, direktør Karl Erik Slynge fra entreprenørvirksomheden Trigon.

Husene er tegnet af LBB3 Arkitekter, som har taget udgangspunkt i det typiske Skagen-hus, som er et længehus med eller uden kviste i tagetagen. Der bliver i alt 85 boliger i Lille Skagen.