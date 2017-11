Skagensdrab: Blev dræbt af adskillige slag og stik

SKAGEN: Retssagen mod fire mænd, der er tiltalt for det brutale drab på en 20-årig mand i en lejlighed i Skagen 16. januar, fortsætter i dag.

Her har en 29-årig tiltalt afgivet forklaring, og han har kastet hele skylden for drabet over på en 28-årig medtiltalt. Det afviger dog en smule fra den forklaring, en 42-årig medtiltalt afgav i sidste uge, hvor han pegede på både den 28-årige og den 29-årige som drabsmænd.

Den 20-årige blev dræbt af adskillige slag i hovedet med en krydsnøgle og vægtskiver samt med flere stik i ryggen med kniv og saks. Drabet skete angiveligt, fordi den nu afdøde havde givet ketamin til en 19-årig mand, der den sidste tiltalte i sagen.

Den 42-årige forklarede i sidste uge, at alle, undtagen den 19-årige, var taget med over til lejligheden på Skagavej. Den 42-årige erkendte, at han have slået den nu afdøde over knæet med et baseballbat.

Men herefter gik det galt, forklarede han. Ifølge ham, begyndte den 28-årige at slå den 20-årige flere gange i hovedet med en krydsnøgle, fordi han havde taget kvælertag på den 42-årige.

Den 42-årige forklarede, at de herefter forlod de stedet, men at den 28-årige og den 29-årige gik tilbage til lejligheden, og da de kom tilbage pralede de med, at de havde slået den 20-årige ihjel.

Det var dog lidt en anden udlægning af sagen, den 29-årige havde i dag. Han forklarede, at han slet ikke havde været inde i lejligheden, men stod uden for og overværede overfaldet. Han forklarede dog, at han så den 42-årige blive overfaldet af den dræbte, og at den 28-årige herefter begyndte at slå på den nu afdøde.

Ifølge den 29-årige så han også den 28-årige hente en kniv i køkkenet og overfalde den 20-årige i raseri.

Den 29-årige nægtede også, at han havde været med tilbage i lejligheden anden gang og forklarede, at det kun var den 28-årige.

Den 19-årige tiltalte afgiver forklaring senere i dag, mens den 28-årige afgiver forklaring i morgen.