Fik fængselsdom for angreb med møggreb

FREDERIKSHAVN:En 36-årig tidligere straffet mand på nervemedicin er torsdag ved Retten i Hjørring blevet idømt fire måneders fængsel for at bryde ind hos en af sine venner og stikke ham i armen med en møggreb.

Det oplyser senioranklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

Den 36-årige mødte 22. maj i år op på en adresse i Frederikshavn først på aftenen. Bevæbnet med møggreben og to knive sparkede han døren ind til lejligheden, hvor han efterfølgende angreb sin kammerat og huggede ud efter ham med møggreben, hvorved vennen pådrog sig en mindre læsion på armen.

Det var angiveligt uenig om et mindre pengebeløb de to imellem, der udløste opgøret.

Den 36-årige var foruden overfaldet tiltalt for ved samme lejlighed at være i besiddelse af tre knive, som alle havde længere klinger end de 12 centimeter, man skal have særlig tilladelse til at bære i det offentlige rum, hvilket han ikke havde.

Desuden var den 36-årige også tiltalt efter loven om euforiserende stoffer, fordi han ved anholdelsen havde 10 tabletter med det aktive stof alprazolam på sig til eget brug. Tabletterne bruges medicinsk til at afhjælpe angst og panikanfald.

Den 36-årige mand modtog dommen. Og han blev løsladt umiddelbart efter, da han har siddet varetægtsfængslet siden overfaldet 22. maj.