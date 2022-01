Skaller og slag gav fængsel og Nordjyllands første nattelivsforbud

FREDERIKSHAVN:Siden regeringen sidste sommer indførte den såkaldte Tryghedspakke, har det været muligt at blive idømt forbud mod at opholde sig i nattelivet - altså værtshuse, diskoteker, andre udskænkningssteder, der serverer stærk spiritus og de af politiet udpegede nattelivszoner - fra midnat til klokken fem om morgenen.

Fredag middag fik en 24-årig mand så den tvivlsomme ære af at blive den første nordjyde til at modtage en sådan dom ved Retten i Aalborg.

Manden blev idømt fire måneders fængsel og et halvt års års forbud mod at bevæge sig i nattelivet efter at have uddelt to skaller og to slag til en anden mand på baren "To trin op" i Frederikshavn. Optrinnet skete i oktober måned sidste år.

Den 24-årige havde i forvejen fem domme for vold med i bagagen, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Søren Riis Andersen.

Mens den forurettede beskrev overfaldet som fuldstændig umotiverede, forklarede den 24-årige sig med, at slagene var faldet efter et par grimme kommentarer om hans søster.

Den 24-årige modtog dommen.