Skarpe høge ødelagde Pirates’ nytårsfest

ISHOCKEY: Der er stadig et par dage til nytårsaften, men fredag aften havde Aalborg Pirates inviteret til ishockeyfest, da Frederikshavn White Hawks var på besøg.

De evige rivaler mod nord spolerede dog festen for størstedelen af tilskuerne i en udsolgt Gigantium Isarena, da vendelboerne vandt opgøret med 3-2.

Det var Frederikshavns effektivitet foran mål, der blev udslagsgivende. For mens Aalborg Pirates brændte talrige oplagte muligheder, var White Hawks anderledes skarpe foran mål.

Aalborg Pirates sad tungt på begivenhederne fra kampens start, og det førte også flere gode muligheder med sig, men hverken Olivier Hinse, Julian Jakobsen eller Clay Anderson kunne forvandle de gode chancer til mål.

I Frederikshavns mål havde Christian Larsen fået chancen på bekostning af Thomas Lillie, og han afværgede gang på gang.

Som første periode skred frem, kom Frederikshavn langt bedre med, og vendelboerne truede første gang for alvor, da Cameron Spiro i undertal fik en friløber, som han dog måtte se Tadeas Galansky i Aalborg Pirates-målet klare.

To minutter før første periodes udløb kunne Galansky dog intet stille op, da Anthony Deluca vippede pucken i nettet til 1-0 til gæsterne.

Det lagde en dæmper på stemning hos størstedelen af tilskuerne i Gigantium Isarena, men de fik noget at glæde sig over blot et minut inde i anden periode, da Martin Lefebvre bankede udligningen i mål, da han fik en god skudchance midt for mål.

Fem minutter inde i anden periode fik Aalborg Pirates også et par gyldne muligheder for at komme foran, men Mikkel Højbjerg brændte to på hinanden følgende friløbere, og et kort øjeblik senere var straffen til at tage at føle på for Aalborg, da Frederikshavn igen tog føringen.

Roberts Jekimovs serverede pucken for Simon Grønvaldt, der tæt under mål nemt kunne skubbe pucken det sidste stykke over stregen.

13 minutter inde i anden periode fordoblede Frederikshavn føringen og denne gang efter et regulært drop af Aalborg-målmand Tadeas Galansky. Fra en spids vinkel lagde Kristian Jensen pucken på mål, og den fik Galansky på forunderlig vis fumlet ind i eget net.

Aalborg havde muligheden for et hurtigt modsvar, men store chancer blev misbrugt, og derfor førte Frederikshavn White Hawks 3-1 før tredje periode.

Et minut inde i tredje periode fik hjemmeholdet en ny mulighed for at bringe spænding tilbage i kampen, men denne gang var det Kirill Kabanov, der måtte se sit forsøg blive reddet af Christian Larsen.

Fem minutter før tid var det i stedet Frederikshavn, der var lige ved at lukke og slukke, men Tadeas Galansky fik afværget Kristoffer Lauridsens forsøg.

Få øjeblikke senere lykkedes det så alligevel Aalborg at genantænde håbet hos hjemmepublikummet, da kaptajn Julian Jakobsen reducerede til 2-3.

I kampens slutfase satsede Aalborg Pirates ved at erstatte målmanden med en ekstra markspiller. Det gav en stor mulighed til Martin Højbjerg, men Christian Larsen reddede, og så kunne White Hawks tage alle tre point med hjem til Frederikshavn.