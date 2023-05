Skaterbane og havnebad: Halvanden million kroner til to ambitiøse projekter

VENDSYSSEL:To byer i Vendsyssel ryger formentlig et par trin op på "lækkerheds-skalaen" i nærmeste fremtid.

I hvert fald har de ramt en lille guldåre med deres ansøgninger til Realdanias kampagne Underværker.

Det er således ikke små beløb, der er på vej til henholdsvis Vrå og Aalbæk.

Tingsted

I Vrå har den lokale erhvervsforening og Børnenes Jord fået tilsagn om støtte på 800.000 kroner til at lave en kæmpe skaterbane og et tingsted, der samler områdets børn og unge - ikke mindst de foreningsløse. Ønsket er at skabe et sted, "der fordrer både den demokratiske deltagelse og bevægelsen blandt børn", som det hedder.

Samtidig vanker der 200.000 kroner fra Norlys Vækstpulje.

Arne Larsen-Ledet - formand for Vrå Beboer- og Erhvervsforening. Arkivfoto: Torben Hansen

- Der er jubel i Vrå, og det er nok også noget folk vil køre efter for at prøve, siger formanden for Vrå Beboer- og Erhvervsforening, Arne Larsen-Ledet.

Han håber, at de sidste penge til projektet - omkring 600.000 kroner - kan søges hjem snarest, så det store projekt måske allerede kan stå klart i sommeren 2024.

Helårsåbent havnebad

Der er også jubel et andet sted i Vendsyssel: Frivillige kræfter i Ålbæk har fået 750.000 kr. fra Underværker-kampagnen til at etablere et helårsåbent havnebad med sauna på Ålbæk Havn.

Havnebadet skal samle både lokale og turister og sikre et naturligt samlingssted i byen, lyder det.