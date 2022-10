Skattestyrelsen byder de første medarbejdere velkommen

FREDERIKSHAVN:Første skridt mod et skattecenter i Frederikshavn tages mandag 3. oktober, hvor Skattestyrelsen siger velkommen til 16 nyansatte medarbejdere. Opstarten sker i midlertidige lokaler, da skattecentret først åbner næste år.

Skattestyrelsen åbner i løbet af 2023 et skattecenter i Frederikshavn, men et stort skridt på vejen tages allerede mandag 3. oktober, hvor den første, lokale enhed, bestående af 15 nyansatte medarbejdere og en leder, har første arbejdsdag. Den nye enhed vil midlertidigt få til huse i Kattegat Silo.

- Siden det blev meldt ud, at vi skulle have et Skattecenter i Frederikshavn, er vi blevet mødt med en stor lokal interesse og velvillighed, hvilket er en af årsagerne til, at vi nu er nået så langt, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, David Fjord Nielsen og fortsætter:

- Derfor er det også med stor glæde, jeg kan byde vores nye kolleger velkommen allerede nu. Sammen tager vi de første skridt mod det endelige skattecenter, som åbnes næste år. Det er uden tvivl en spændende og vigtig opgave, der venter både vores nye kolleger – og os som myndighed.

181 ansøgere til 16 stillinger

Skattestyrelsen har i forbindelse med opstarten af det nye skattecenter modtaget 181 kvalificerede ansøgninger til de 16 stillinger.

De nye medarbejdere bliver en del af den afdeling i Skattestyrelsen, der hedder ’Opkrævning og Betaling’. Her vil opgaverne primært komme til at bestå af udbetaling af udbytterefusioner, bogføring og renteberegning.

Afdelingen Opkrævning og Betaling i Skattestyrelsen varetager opkrævninger og betalinger for hele den samlede Skatteforvaltning og er dermed med til at sikre det årlige skatte- og afgiftsprovenu på ca. 1.100 mia. kr.

Det gamle posthus er pakket ind i stilladser. Næste år genopstår det som skattecenter. Foto: Hans Sejlund

Det nye skattecenter i Frederikshavn er en del af regeringens ambition om at styrke og reformere skattekontrollen i Danmark, bl.a. ved at etablere otte nye skattecentre i hele landet. Hvert skattecentre vil rumme ca. 100-150 arbejdspladser.