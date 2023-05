Skawgrillen påkørt - nu er der godt nyt

SKAGEN:Pludselig kom en stor BMW-personbil bragende ind i facaden hos SkawGrillen på Vestre Strandvej 21 i Skagen.

Personale og gæster fik sig en slem overraskelse, men ingen kom noget til.

Facaden blev ødelagt, og den store bil - ført af en turist - fik buler. Turisten skulle have sat bilen i bakgear, men kørte i stedet frem og ind i det populære spisested.

Et chok

- Det var et chok for dem, der stod her, og dem der sad herinde, at der kom sådan en stor BMW lige ind gennem ruden, fortæller Tina Johnsen, ejer af SkawGrillen.

Det dramatiske uheld skete tilbage i februar, mandag den 13. februar, og siden har SkawGrillen ikke været helt sig selv. Indtil nu.

SkawGrillen i Skagen efter moderniseringen. Privatfoto

Der var lang ventetid på nye vinduer, men de er ankommet, og nu er spisestedet blevet moderniseret.

- En ordentlig make-over, fortæller Tina Johnsen, der har ejet spisestedet i 22 år.

Uheld afgørende

Hun havde længe tænkt på, at SkawGillen skulle moderniseres. Og uheldet med BMW'en blev afgørende.

- Når vi skulle renovere stedet, kunne vi lige så godt gøre det nu, siger Tina Johnsen.

Som allerede har fået positive tilbagemeldinger fra de trofaste kunder.

- Vi ligger lige ved siden af Karstensens Skibsværft. Derfor har vi så mange håndværkere og underleverandører som kunder, fortæller Tina Johnsen.

Spisesteder har især travlt med at sælge smørrebrød og stjerneskud med friskfanget fisk.