Skibsværft tvunget til at sende 53 hjem: - Det bliver alvorligt

Karstensens Skibsværft er en af mange virksomheder, der rammes af de nye corona-restriktioner, som blev annonceret af statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde torsdag aften. Her er værftet ved at bygge på to nye fiskefartøjer, HG 264 Ruth og HG 62 BEINUR, begge hjemmehørende i Hirtshals. Arkivfoto: Peter Broen