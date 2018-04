Skibsværft vil udvide: Nabo kalder det en skændsel for byen

SKAGEN: Mange af naboerne frygter ødelæggende forringelse af bymiljøet, hvis Karstensen Skibsværft får lov at opføre 35 meter høje overdækninger af den eksisterende tørdok og en helt ny tørdok ved Vestre Strandvej.

Ejerne af Fabriciusvej 18 betegner den nye tørdoks overdækning som en totalændring af havnemiljøet og en miljømæssig katastrofe. Ejeren af Vestre Strandvej 50 betegner placeringen som en skændsel for byen med dens store turisme.

Nogle få tilkendegiver, at de ikke har indvendinger mod værftshallerne, og enkelte hilser værftets kommende udvidelse velkommen. De positive tilkendegivelser kommer fra folk, der bor i andre dele af byen.

Flere af de protesterende foreslår den nye tørdok placeret længere mod øst, i det nuværende jollehavnsområde. Jollehavnen kunne så i stedet flyttes ind på den inderste del af det nuværende værftsområde.

Ejeren af Vesterbyvej 29, Christen Justesen, stiller spørgsmålet, om Skagen By og havn er for lille til at rumme de visioner, værftet har, eller om det ville være bedre, hvis det flyttede til Frederikshavn.

Han peger på, at hallerne ud over at give skyggegener vil virke voldsomt provokerende i forhold til byens højeste bygninger indtil nu - Det grå fyr (46 m), Det hvide fyr (18 m), vandtårnet (34 m) og Skagen Kirke med et spir på 36 meter.

Danmarks Naturfredningsforening peger på, at de nye bygninger fundamentalt vil ændre Skagens skyline, og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur peger på, at værftet ligger indeklemt, og at udbygning bør ske længere væk fra byen - ved Stålkajen.

I alt er der indgivet 25 indsigelser/kommentarer til værftsplanen, som blev behandlet på plan- og miljøudvalgets møde tirsdag.

Udvalget går ind for at arbejde videre med en udvidelse på den nuværende værftsområde, men formanden, Mette Hardam (V) understreger, at der kan blive stillet nye krav til det endelige projekt. Der skal nu udarbejdes en miljøkonsekvensredegørelse, som bl. a. skal illustrere skyggekast.